Žilina spustí infolinku o opatreniach proti šíreniu koronavírusu

Žilina 12. marca (TASR) – Mesto Žilina spustí od piatka 13. marca na mobilnom telefónnom čísle 0908 304 916 infolinku o prijatých opatreniach proti šíreniu nového koronavírusu a o usmerneniach mesta. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík.



Doplnil, že telefónna linka bude k dispozícii každý deň vrátane víkendu od 7.00 h do 19.00 h. "K dispozícii je od začiatku týždňa aj internetová stránka http://www.zilina.sk/koronavirus/, ktorá na dennej báze informuje o aktualitách ohľadom koronavírusu a preventívnych opatreniach proti jeho šíreniu. Občania môžu so svojimi podnetmi kontaktovať mestský úrad aj elektronicky e-mailom na hovorca@zilina.sk," dodal Miškovčík.



Krízový štáb mesta Žilina prijal vo štvrtok niekoľko nových usmernení. "Samospráva vydala usmernenie v súvislosti s účasťou hostí na sobášnom obrade, ktoré sa uskutočňujú na Radnici mesta Žilina. Podľa neho bude môcť byť na obrade prítomných maximálne 10 osôb, za účasti sobášiaceho a matrikárky bez ďalších účinkujúcich, napríklad recitátora, speváka, hudobníka a iného hudobného sprievodu. Rovnaké opatrenie sa týka aj organizácie pohrebov. Samospráva zároveň oznamuje, že nebude prijatá žiadna nová žiadosť o zabezpečenie civilného sobáša, ktorý by sa mal uskutočniť do 15. apríla. Na poslednej rozlúčke by sa mali z dôvodu prevencie oddnes zúčastňovať len blízke osoby," vysvetlil hovorca mesta Žilina.



"Všeobecné odporúčanie k organizácii svadieb a pohrebov sa týka aj dôsledného dodržiavania zákazu hromadných spoločenských podujatí, ktoré je aktuálne platné na území celej Slovenskej republiky," pripomenul Miškovčík.



Upozornil, že s účinnosťou od pondelka 16. marca do 15. apríla sa zatvárajú jedálne a výdajne stravy, ktoré spravuje mesto. "Opatrenie sa dotýka asi 1000 stravníkov z radov seniorov, ktorí využívajú služby Jedálne na Námestí J. Borodáča 1, Jedálne na Lichardovej ulici č. 44 a výdajne jedla na ulici A. Kmeťa č. 38. Obmedzenie sa netýka 340 zdravotne znevýhodnených a imobilných občanov, ktorí doteraz využívali dovoz stravy domov. Od piatku 13. marca do 15. apríla bude uzatvorené Komunitné centrum Na predmestí na ul. Bratislavská 8612 v Žiline," dodal hovorca mesta Žilina.