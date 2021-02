Žilina v pondelok neotvorí materské školy a prvý stupeň ZŠ

Žilina 5. februára (TASR) – Mesto Žilina neotvorí v pondelok (8. 2.) materské školy (MŠ) a prvý stupeň základných škôl (ZŠ). Informoval o tom primátor Žiliny Peter Fiabáne.



"Plošné testovanie sme pripravovali z presvedčenia, že sa podarí uskutočniť návrat detí do škôl, aj vzhľadom k epidemickej situácii v rámci mesta. Momentálne je však stále platné rozhodnutie ministra školstva z 8. januára, ktorým prerušuje vyučovanie ZŠ a činnosť MŠ. O novom rozhodnutí dnes rokuje vláda, ale aktuálne nevieme povedať, s akým výsledkom a musíme rešpektovať existujúce rozhodnutie," povedal Fiabáne.



Podotkol, že ak vláda uznesením povolí návrat detí do škôl, mesto je aj so školami pripravené. "Avšak z dôvodov zabezpečenia školského stravovania, organizácie vyučovania, záväzného stanoviska a korektnej informovanosti voči rodičom, zamestnancom školstva a verejnosti vieme tak spraviť až od utorka (9. 2.). Riaditelia potrebujú čas, aby dokázali otvorenie škôl zorganizovať v zmysle všetkých platných protiepidemických nariadení," vysvetlil žilinský primátor.



"Chceme školy opäť otvoriť a zároveň chápeme potreby rodičov, ktorí volajú po ich opätovnom otvorení. No musíme predovšetkým chrániť zdravie našich obyvateľov a urobiť to bezpečne. Ďakujem všetkým, že to chápu a sú trpezliví. V pondelok budeme opäť informovať, v akom režime budú fungovať školy v Žiline," dodal Fiabáne.