Žilina vydala pamätnú mincu, pred 700 rokmi dostala privilégia

Žilina 14. júla (TASR) – Žilina si pripomína výročie 700 rokov od udelenia najstarších známych privilégií. Pri tejto príležitosti samospráva vydala pamätnú mincu a medailu, príležitostnú obálku, záložku do knihy, vyhlásila architektonicko-výtvarnú súťaž či usporiadala odbornú výročnú konferenciu. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík.



„Od pondelka odchádza akákoľvek oficiálna pošta z kancelárie primátora mesta Žilina v príležitostnej obálke odkazujúcej na významné výročia a listy sú označované špeciálnou razbou. V obehu je aj špeciálny korešpondenčný lístok pripomínajúci 700 rokov mestských výsad pre Žilinu," priblížil Miškovčík.



Filatelisti, ktorí by mali záujem zaobstarať si špeciálnu obálku či pamätnú mincu, môžu navštíviť odbor komunikácie a vzťahov s verejnosťou na Mestskom úrade v Žiline v stredu 21. júla od 10.00 do 12.00 h, prípadne v iný termín po predošlej dohode na e-maile: hovorca@zilina.sk.



Podľa zachovaných informácií sa 12. júla 1321 nachádzal panovník Karol I. Róbert v poľnom tábore pod Trenčianskym hradom, kde vybavoval všetky záležitosti súvisiace s prechodom jednotlivých území pod kráľovu zvrchovanosť po smrti jeho úhlavného nepriateľa Matúša Čáka Trenčianskeho. Z tábora vydal aj žilinské privilégiá.



„Udelenie privilégií bolo v 14. storočí dôležitým impulzom rozvoja mesta, podobne ako vybudovanie košicko-bohumínskej železnice v 19. storočí. Od tohto momentu prežilo naše mesto dobré, ale aj ťažké obdobia, ktoré v ňom zanechali nezmazateľnú stopu. Za jeho dnešnou podobou stojí množstvo významných ľudí, ktorí Žilinu menili, budovali a pretvárali. Dnes ju môžeme právom nazvať metropolou severného Slovenska a významným dopravným uzlom," podotkol primátor Peter Fiabáne.