Žilina zavrie detské ihriská do polovice apríla

Žilina 13. marca (TASR) – Mesto Žilina uzatvára v súvislosti s výskytom nového koronavírusu v krajine všetky detské ihriská vo svojej správe od soboty (14. 3.) do 15. apríla. Rodičom detí odporúča, aby sa v záujme prevencie nezhromažďovali v kolektívoch a spoločný čas s rodinou trávili doma. Po zasadnutí Krízového štábu mesta Žilina o tom informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík.



Doplnil, že na obdobie 14 dní sa od pondelka (16. 3.) uzatvára Denný stacionár na Námestí J. Borodáča 1 v Žiline.



"Mesto Žilina na základe rozhodnutia ústredného krízového štábu funguje v mimoriadnom režime, ktorý bol pre nový koronavírus vyhlásený na celom území Slovenska. Toto opatrenie nám prináša nepohodlie a mnohí musíme meniť svoje životné návyky, obmedzovať ich a prispôsobovať novej situácii. V tomto čase je naozaj dôležité, aby sme zodpovedne a v záujme bezpečnosti samých seba a svojho okolia obmedzovali pohyb vonku len na nevyhnutnú potrebu. Mnohí odborníci radia, že najúčinnejšou prevenciou proti šíreniu koronavírusu je popri známych opatreniach aj obmedzenie mobility. Ostať doma spolu s deťmi a rodinou je to najjednoduchšie, čo môžeme urobiť," povedal primátor Žiliny Peter Fiabáne.



Mestský úrad (MsÚ) v Žiline bude od nasledujúceho týždňa fungovať v obmedzenom režime. "Úradné hodiny pre verejnosť sú zrušené, od 8.00 h do 13.00 h budú v sídle úradu na Námestí obetí komunizmu 1 k dispozícii len služby podateľne, pokladne, výdaj zásielok orgánov verejnej správy a iných štátnych orgánov občanom s trvalým pobytom v meste Žilina. Funkciu podateľne pre verejnosť bude vykonávať informátor. Samospráva žiada, aby občania využívali inú ako osobnú formu vybavenia svojich požiadaviek na mestský úrad, odporúča uprednostniť telefonickú alebo elektronickú komunikáciu," dodal Miškovčík.