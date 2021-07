Žilina 7. júla (TASR) – Mesto Žilina zrevitalizovalo časť podchodu pri železničnej stanici. Podľa hovorcu mesta Vladimíra Miškovčíka si nevyhnutné úpravy časti podchodu v správe mesta vyžiadali investíciu vyše 77.000 eur.



Doplnil, že revitalizácia podchodu sa začala v apríli a práce trvali takmer tri mesiace. "Komplexná rekonštrukcia je rozdelená do viacerých etáp, pričom výsledkom aktuálnej je odvodnenie priestoru a celkové vizuálne úpravy. V prvej fáze rekonštrukčných prác sa tiež odstránili niektoré doplnkové konštrukcie, iné konštrukcie prešli základnou úpravou. Súčasťou bolo i vyčistenie objektu a úprava niektorých informačných plôch," uviedol Miškovčík.



V budúcnosti má samospráva v pláne riešiť aj kritické miesta podchodu, na ktoré poukázala odborná diagnostika v roku 2019. "Zistila jeho stavebno-technický stav a tiež identifikovala príčiny zatekania. Pri budúcej komplexnej rekonštrukcii podchodu sa očakáva koordinácia prác so železnicami. Mestu totiž patrí len časť podchodu smerom od Národnej ulice – od schodiska smerom dole do podchodu po prvé schodištia, ktoré vyúsťujú pred budovu železničnej stanice," vysvetlil hovorca mesta.