Žilina zriaďuje finančnú zbierku na pomoc ľuďom v núdzi

Žilina 16. mája (TASR) – Pomoc ľuďom v núdzi je zmyslom dobrovoľnej finančnej zbierky s názvom Žilina pomáha, ktorú schválili poslanci mestského zastupiteľstva (MsZ) na zasadnutí v pondelok (11. 5.) a mesto Žilina ju vyhlási v najbližších dňoch. Finančné prostriedky, vyzbierané na transparentnom účte, sa rovnakým dielom rozdelia medzi Fakultnú nemocnicu s poliklinikou v Žiline, Územný spolok Slovenského Červeného kríža v Žiline a diecéznu charitu. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík.



Doplnil, že v dobrovoľnej finančnej zbierke budú môcť ľudia prispieť do konca tohto roka bezhotovostným prevodom alebo priamym vkladom na osobitné číslo transparentného účtu. "Mesto ho oznámi po nadobudnutí právoplatnosti uznesenia v najbližších dňoch na svojej internetovej stránke. Zverejňovanie údajov bude v súlade s legislatívou na internetovej stránke www.transparentneucty.sk," uviedol Miškovčík.



"Zvlášť v týchto časoch cítime potrebu viac pomáhať tým, ktorí našu pomoc potrebujú. Nie všetko závisí od peňazí, no sú oblasti a inštitúcie, ktoré sú od peňazí priamo závislé. Potrebujú ich, aby mohli účinne a adresne pomáhať iným. Cieľom zbierky Žilina pomáha je, aby sa peniaze dostali do organizácií, ktoré sa denne venujú chorým či ľuďom v núdzi," vysvetlil primátor Žiliny Peter Fiabáne.



Dobrovoľnú zbierku vyúčtujú do 30 kalendárnych dní odo dňa jej ukončenia. "O výsledkoch a použití vyzbieraných peňazí bude informovať primátor Žiliny po ukončení zbierky na najbližšom zasadnutí MsZ a prostredníctvom informačných kanálov mesta. Kontrolu výsledku dobrovoľnej zbierky a použitia finančných prostriedkov vykoná hlavná kontrolórka mesta," dodal Miškovčík.