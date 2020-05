Žilina zvažuje zriadenie Technických služieb

Žilina 11. mája (TASR) – Mesto Žilina zvažuje v súvislosti so zlepšením správy verejného priestranstva zriadenie Technických služieb ako samostatnej organizácie mesta. Druhou alternatívou je verejné obstarávanie na externého správcu alebo správcov verejného priestranstva. Obidve alternatívy predložil v pondelok na zasadnutí Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Žiline prednosta žilinského mestského úradu Michal Berger.



"Dôvodom nášho návrhu je fakt, že v súčasnosti spravuje verejný priestor v meste Žilina viacero externých spoločností s rôznymi zmluvnými podmienkami, ktoré nereflektujú na súčasné požiadavky. Chceme túto činnosť zefektívniť, keďže naše okolie a jeho správa sa týka každého z nás. Je to zároveň jeden zo strategických cieľov mesta," povedal primátor Žiliny Peter Fiabáne.



Správa verejného priestoru zahŕňa podľa hovorcu mesta Žilina Vladimíra Miškovčíka čistenie ciest, chodníkov, cyklotrás, verejných priestranstiev mesta, úpravu trávnatých plôch, ošetrovanie drevín, porastov v meste. "Tiež správu objektov mesta, ako sú detské ihriská, mobiliár a zástavky mestskej hromadnej dopravy (MHD). V súčasnosti tieto činnosti pre mesto zabezpečuje šesť zmluvných spoločností a ročné náklady sú vyše 3,1 milióna eur," uviedol Miškovčík.



Podotkol, že súčasné zmluvy s externými dodávateľmi nedostatočne pokrývajú legislatívne požiadavky, keďže boli vytvorené ešte pred účinnosťou noviel zákonov, ktoré sa starostlivosti o verejné priestranstvá dotýkajú. "Mesto zároveň upozorňuje na neustálu zmenu a rozširovanie verejných priestranstiev v správe mesta a na to, že niektoré činnosti zmluvy s dodávateľmi nepokrývajú napríklad čistenie prístreškov MHD, komplexnú dažďovú kanalizáciu a komunikačnú sieť. Problémom je aj nedostatočná flexibilita či koordinácia jednotlivých dodávateľov pri výkone prác a ich následná kontrola," dodal hovorca mesta.