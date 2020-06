Žilinskí mestskí poslanci rozhodnú o zriadení komunálnych služieb

Žilina 18. júna (TASR) – Poslanci Mestského zastupiteľstva v Žiline budú na najbližšom zasadnutí 29. júna rozhodovať o zriadení mestských komunálnych služieb. Podľa primátora Žiliny Petra Fiabáneho by mal podnik približne 100 zamestnancov a rozpočet zhruba 3,5 milióna eur.



„Mesto nie je úplne spokojné so správou verejného priestoru – údržbou zelene, chodníkov, detských ihrísk na základe platných zmlúv. Uvažujeme o zmene celkového prístupu. A vychádza nám, že najefektívnejším spôsobom by mohlo byť zriadenie vlastných Komunálnych služieb mesta Žilina. S tým, že na rokovanie MsZ ide materiál, ktorý to analyzuje," uviedol Fiabáne.



Doplnil, že predkladaný materiál analyzuje dva prístupy. „Vlastnú spoločnosť, ktorá zabezpečí kompletnú správu verejných priestorov aj komunikácií, s výnimkou niektorých špecializovaných činností. Alebo zúženie jednotlivých aktérov, ktorí dnes spravujú verejný priestor, na čo najnižší počet," podotkol žilinský primátor.



„Z môjho pohľadu sú najlepšou alternatívou mestské komunálne služby, ktoré by sme mali pod kontrolou. A tým by sme mali pod kontrolou celý proces správy verejného priestoru. Dnes na údržbu a správu verejného priestoru vynakladáme zhruba tri milióny eur ročne, čo je o polovicu menej ako v niektorých krajských mestách. Čiže vieme si predstaviť, že pri takejto sume, respektíve pri miernom zvýšení a zabezpečení 100 zamestnancov by sme správu verejného priestoru vedeli zlepšiť," dodal Fiabáne.