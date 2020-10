Žilinskí poslanci schválili prevádzku letných terás aj po 31. októbri

Žilina 20. októbra (TASR) – Letné terasy v Žiline môžu nechať ich prevádzkovatelia otvorené aj po 31. októbri 2020. Poslanci Mestského zastupiteľstva v Žiline o tom rozhodli na pondelňajšom zasadnutí prostredníctvom videokonferencie.



Podľa hovorcu mesta Vladimíra Miškovčíka chce samospráva pomôcť prevádzkovateľom reštauračných služieb v Žiline, ktorí v zmysle platných preventívnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR nemôžu podávať pokrmy a nápoje v interiéroch, čím prichádzajú o príjmy.



„Aktuálne platné všeobecne záväzné nariadenie mesta Žilina nedovoľovalo letné terasy v meste prevádzkovať dlhšie ako do konca októbra. Zmenou podmienok neobmedzujeme prevádzkovateľov reštaurácií, ale im, naopak, vytvárame ďalší priestor, aby mohli aspoň čiastočne kompenzovať už tak dosť vysoké výpadky tržieb. Verím, že tieto zmeny privítajú,“ povedal primátor Žiliny Peter Fiabáne.



Doplnil, že prevádzka terás môže pokračovať, kým trvá mimoriadna situácia v súvislosti s ochorením COVID-19.



„Ale najneskôr do 31. marca 2021. Od 1. apríla 2021 môžu majitelia znova požiadať o nájom terás. Pracovníci mestského úradu oslovili všetkých majiteľov terás, záujem pokračovať potvrdilo 44. Do zasadnutia riadneho MsZ musíme pripraviť nové nájomné zmluvy, ktoré im umožnia prevádzkovať terasy na mestských pozemkoch,“ dodal Fiabáne.