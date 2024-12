Žilinskí poslanci schválili rozpočet vo výške vyše 122 miliónov eur

Žilina 16. decembra (TASR) - Mesto Žilina bude v budúcom roku hospodáriť s rozpočtom viac ako 122 miliónov eur. Za prijatie rozpočtu hlasovalo na pondelkovom rokovaní mestského zastupiteľstva 20 z 22 prítomných poslancov.



Rozpočet na rok 2025 bol navrhnutý v celkovej výške 122.309.270 eur. "Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový vo výške 1.948.758 eur, kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový vo výške 11.487.080 eur. Schodok kapitálového rozpočtu je vyrovnaný z prebytku bežného rozpočtu a z prebytku finančných operácií," priblížil základné parametre rozpočtu vedúci ekonomického odboru Mestského úradu v Žiline Pavol Vaščák.



Približne 40 percent rozpočtu pôjde do oblasti vzdelávania, predovšetkým na bežnú prevádzku školských zariadení. Takmer 18 miliónov eur je určených na oblasť dopravy a miestnych komunikácií. "Rozpočet nám umožňuje reálne a dobré fungovanie mesta v tých základných parametroch. Dokážeme zabezpečiť, aby sa v Žiline kosilo, upratovalo, zbieral komunálny odpad, aby fungovali základné služby, ale ako-tak aj kultúra a šport," uviedol po prijatí rozpočtu primátor Peter Fiabáne.



Podľa jeho slov ani jeden rozpočet v slovenskej samospráve nie je rozvojový. "Slovenská samospráva má také problémy s financovaním, že ak by sme dnes nemali eurofondy, tak o žiadnom rozvoji nemôžeme hovoriť. Toľko peňazí, koľko by sme potrebovali na rozvoj, od ľudí nemôžeme pýtať, to je absolútne nereálne," dodal Fiabáne.



Kapitálové výdavky pre rok 2025 sú v žilinskom rozpočte navrhnuté vo výške približne 11,6 milióna eur. Najväčšími investičnými akciami budúceho roka by mali byť stavebné úpravy Starého Bulváru či výstavba parkoviska na Ulici Mateja Bela.