Mostná lávka v Žiline po rekonštrukcii opäť slúži verejnosti

Žilina 18. júla (TASR) - Mostná lávka pre peších a cyklistov na Centrálnej ulici je po niekoľkých mesiacoch opäť v prevádzke. Žilinská radnica investovala do jej rekonštrukcie 426.000 eur. TASR o tom vo štvrtok informovala hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová.



Rekonštrukcii lávky prepájajúcej žilinské sídliská Hliny a Solinky predchádzala diagnostika potvrdzujúca viaceré poškodenia a nevyhovujúci technický stav. "V apríli sa lávka kompletne uzavrela a demontovala, približne o mesiac neskôr bol osadený nový most. Rekonštrukcia sa nezaobišla bez obmedzení a výluk mestskej hromadnej dopravy," priblížila Ondrášová. Doplnila, že nasledovať ešte budú dokončovacie práce zahŕňajúce výmenu zábradlí na chodníkoch a schodisku od autobusových zastávok.



Primátor Peter Fiabáne upozornil, že mostná lávka je okrem pešieho prepojenia dvoch žilinských sídlisk významná aj pre cyklistov, keďže sa na ňu napája cyklotrasa. "Zrekonštruovať ju tak, aby bola bezpečná a umožnila pohodlný presun pre všetkých užívateľov, bolo dôležitým krokom v rámci ambícií radnice podporovať a rozvíjať nemotorovú infraštruktúru v našom meste a jeho okolí," poznamenal Fiabáne.



Projekt rekonštrukcie mostnej lávky na Centrálnej ulici nadväzuje na zrealizované opravy mostov na sídlisku Vlčince, medzi ktoré patria lávka pre peších na Obchodnej ulici či most na Ulici Matice slovenskej. Žilinská samospráva aktuálne dokončuje aj rozsiahlu rekonštrukciu mosta na Ulici sv. Cyrila a Metoda.