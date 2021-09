Škôlku Bajzova v Žiline čaká rekonštrukcia za viac ako 540.000 eur

Žilina 30. septembra (TASR) – Rekonštrukcia v Materskej škole (MŠ) Bajzova v Žiline má znížiť energetickú náročnosť budovy a interiérovými úpravami zlepšiť podmienky pre školákov a personál. Podľa hovorcu mesta Vladimíra Miškovčíka zaplatí samospráva za rekonštrukciu viac ako 540.000 eur z vlastných zdrojov a z Integrovaného regionálneho operačného programu.



Doplnil, že po realizácii prác a nadstavbe by sa mala kapacita MŠ zvýšiť o ďalších 22 miest. "V súčasnosti ju navštevuje 98 škôlkarov, ktorí začali nový školský rok v náhradných priestoroch. Základnú školu (ZŠ) Limbová dočasne navštevuje 58 detí, 40 detí je v elokovanom pracovisku v ZŠ Vendelína Javorku na sídlisku Hliny," uviedol hovorca mesta.



"Počas rekonštrukčných prác, ktoré by mali trvať vyše roka, sa odstráni opotrebované a zastarané vybavenie budovy. Tým sa zvýši jej vybavenosť i funkčné a úžitkové vlastnosti. Naplánovaná je aj nadstavba na jednopodlažnej časti budovy, vďaka čomu škola rozšíri svoju kapacitu o jednu triedu. Súčasťou je aj modernizácia vybavenia školskej kuchyne. Pri rekonštrukcii areálu sa obnoví i zastarané a nefunkčné detské ihrisko," konkretizoval Miškovčík.



Mesto Žilina aktuálne spravuje 20 MŠ, osem ZŠ a šesť ZŠ s MŠ. "Ako súčasť plnenia povinnej školskej dochádzky pre päťročné deti je od 1. septembra povinné predprimárne vzdelávanie v MŠ. Do predškolských tried v Žiline tento rok nastúpilo 842 škôlkarov. V posledných dvoch rokoch sa vďaka rekonštrukciám a obnovám zvýšili kapacity žilinských mestských škôlok o vyše 120 miest," informoval hovorca mesta.