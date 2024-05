Na Centrálnej ulici v Žiline osadia novú lávku pre peších a cyklistov

Žilina 20. mája (TASR) - Rekonštrukčné práce na mostnom objekte na Centrálnej ulici v Žiline pokračujú tento týždeň druhou fázou. Ako informovala hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová, od 24. do 26. mája tu realizátorská firma osadí novú lávku pre peších a cyklistov.



Montáž novej lávky budú sprevádzať nevyhnutné výluky mestskej hromadnej dopravy i čiastočné dopravné obmedzenia. "Upozorňujeme občanov, aby v období od 20. do 28. mája neparkovali svoje vozidlá vo vyznačenom priestore," uviedla Ondrášová.



Mostná lávka na Centrálnej ulici prepája sídliská Hliny a Solinky a jej rekonštrukcii predchádzala diagnostika potvrdzujúca viaceré poškodenia a nevyhovujúci technický stav. Do rekonštrukcie investovala žilinská radnica takmer 390.000 eur.