Na cyklotrase Budatín – Vodné dielo bolo už vyše 500 000 prejazdov

Žilina 11. augusta (TASR) – Žilinská cyklotrasa medzi Budatínom a Vodným dielom prekonala hranicu pol milióna prejazdov. Historicky najsilnejším mesiacom od jej spustenia bol apríl tohto roka, keď cyklosčítač zaznamenal viac než 21 000 prejazdov cyklistov. TASR o tom informovala hovorkyňa Žilinského samosprávneho kraja Martina Remencová.



Cyklotrasa v dĺžke 4,5 kilometra je spoločným dielom kraja a Nadácie Kia Motors Slovakia. Do projektu investovali vyše 550.000 eur. Prví cyklisti sa po nej previezli v roku 2015. „Vidíme, že energia a financie vložené do budovania cyklistickej infraštruktúry sú dobrou investíciou. Dnes vidíme význam nielen na rekreácie, ale aj na mobilitu ľudí," povedala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.



Remencová doplnila, že v krátkom čase odovzdajú do užívania ľavobrežnú cyklotrasu, ktorá bude tvoriť plynulý okruh s pravobrežnou cyklotrasou a hydrouzlom. Vybudovali ju v rámci projektu



Na bicykli k susedom s Moravsko-sliezskym krajom. Investíciu slovenskej časti projektu vo výške viac ako 400.000 eur hradili z európskych finančných zdrojov.



„Vznikol tak súvislý, takmer 30 kilometrov dlhý lokálny okruh (Budatín – Strečno a späť), ktorý poskytne vhodné podmienky na 'hviezdicové rozvetvenie' plánovaných alebo už budovaných cyklodopravných trás do jednotlivých regiónov Žilinského kraja," priblížila hovorkyňa.



Z okruhu povedú cyklodopravné trasy do Bytče, Terchovej, Rajeckej doliny, na Kysuce a do Turca.



„Zámer vybudovania celého úseku Vážskej cyklodopravnej trasy na území nášho kraja s priamym prepojením takmer do všetkých regiónov ŽSK vytvorí kvalitnú ponuku na prijatie a uspokojenie oveľa väčšieho množstva cyklistov. Tí môžu na území kraja zostať aj niekoľko dní," poznamenal odborník na cyklodopravu ŽSK Juraj Hlatký.



ŽSK má v súčasnosti vydané stavebné povolenie na pokračovanie cyklotrasy Žilina – Kotešová. Na jej financovanie sa podľa Remencovej budú snažiť získať prostriedky z eurofondov. Nový úsek by mal viesť spod cestného mosta po ľavom brehu Váhu s premostením rieky. Pokračovať by mal cez Bytču na hranicu s Trenčianskym samosprávnym krajom.