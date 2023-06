Na festivale Forum pre tasti ponúknu aj kurzy pre mladých klaviristov

Žilina 29. júna (TASR) - Na medzinárodnom festivale klavírneho umenia Forum per tasti v žilinskom konzervatóriu sa od 10. do 14. júla uskutočnia medzinárodné majstrovské kurzy pre mladých umelcov od sedem do 26 rokov. TASR o tom za organizátorov informovala Veronika Chmeliarová.



Program 14. ročníka festivalu ponúkne počas piatich dní aj štyri klavírne koncerty pre širokú verejnosť. "Klavírny recitál zakladateľky festivalu a medzinárodne uznávanej klaviristky Zuzany Niederdorfer, polorecitály klaviristov z Kunstuniversität v Grazi, Vysokej školy múzických umení v Bratislave a z Akadémie umení v Banskej Bystrici. Na záverečnom koncerte sa predstavia účastníci kurzov," uviedla Chmeliarová.



Doplnila, že sprievodným podujatím sú predškolské kurzy pre deti od troch do šiestich rokov. "Odbornú prednášku na tému Alexandrova metóda predstaví lektor Libor Nováček. Tešíme sa na osobné stretnutie s mladými klaviristami, kolegami, poslucháčmi klasickej hudby, ktorých radi privítame v Novej koncertnej sále Konzervatória v Žiline. Počas festivalu bude vo foyeri výstava žilinského architekta a fotografa Ľudovíta Kupkoviča. Vstupné na koncerty je dobrovoľné," dodala Chmeliarová.



Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.