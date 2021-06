VIDEO: V Žiline predstavili vynálezy inšpirované detskými nápadmi

Žilina 23. júna (TASR) – Počítačové hry Dobrodružstvo Strelky a Mobilodronom po Slovensku predstavili v stredu na podujatí MyMachine EXPO Žilina 2021 na pôde Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA). Podľa programovej koordinátorky MyMachine Slovakia Žofie Teplickej ide o dva nové vynálezy z dielne mladých programátorov a umeleckých dizajnérov, inšpirované detskými nápadmi.



Doplnila, že počítačová hra dobrodružstvo Strelky je z dielne študentov Fakulty elektrotechniky a informačných technológií (FEIT) UNIZA a žiakov Súkromnej školy umeleckého priemyslu Žilina. "Vznikla na základe nápadu sedemročnej Katky zo Žiliny, ktorá si vysnívala hovoriacu mačičku. Študenti z jej myšlienky vytvorili návrh na hru, kde mačička sprevádza hráča po prírode. Prechádzajú sa po lese a rôznych prírodných scenériách. Prekladá mu reč zvierat, aby lepšie mohol rozumieť, čo zvieratká prežívajú a čo v lese robia. Zároveň chceli študenti deťom ukázať, čo sa stane, ak sa o prírodu prestaneme starať," povedala Teplická.



Počítačová hra Mobilodronom po Slovensku je z dielne študentov FEIT UNIZA a žiakov Spojenej školy Tvrdošín. "Je založená na nápade na lietajúci dron, ktorý by nám pomáhal, keď chceme telefonovať a mať pri tom voľné ruky. Hra pomáha deťom učiť sa základy programovania, pretože v nej programujú cestu drona cez jednotlivé mestá Slovenska. A pomáhajú mu plniť úlohy zadávaním jednoduchých príkazov, ako choď vpred alebo otoč sa," uviedla Teplická.



Podľa riaditeľky Karpatskej nadácie Laury Dittel vracia program MyMachine neformálnym spôsobom kreativitu do vzdelávacieho procesu. „Prepája tri stupne vzdelávania. Základnú školu, strednú školu a vysokú školu. V prvej fáze deti zo základnej školy kreslia svoje stroje snov. Teda vynálezy, ktoré by mohli zlepšiť ich život alebo zlepšiť život niekomu inému. Potom nastupujú vysokoškoláci, ktorí sa pokúsia nakreslený nápad pretaviť do dokumentácie. A v poslednej fáze vyrábajú stredoškoláci funkčný prototyp," vysvetlila.



MyMachine Slovakia je vzdelávací program Karpatskej nadácie, zameraný na rozvoj tvorivosti detí a mládeže. Podujatie MyMachine EXPO Žilina je plánovaným podujatím piateho ročníka, na ktorom sa podieľalo 12 základných škôl, 12 stredných odborných škôl a štyri univerzity.



Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Ľudské zdroje.