V Žiline pribudli nové denné centrá pre seniorov a pre rodičov s deťmi

Žilina 13. novembra (TASR) - Rodičom s deťmi, seniorom a ľuďom so zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom budú slúžiť nové denné centrá na žilinskom sídlisku Solinky. Žilinská radnica ich otvorila v piatok (12. 11.).



Ako informoval hovorca Žiliny Vladimír Miškovčík, centrá vznikli v prízemných nebytových priestoroch mestskej bytovky na Borovej ulici. Rekonštrukciu za viac ako 42.000 eur samospráva realizovala v období rokov 2020 - 2021.



Novootvorené centrá majú dve samostatné časti – centrum pre seniorov a centrum pre rodičov s deťmi. Obe centrá začnú oficiálne svoju činnosť v pondelok 15. novembra. Centrum pre rodiny s deťmi má otváracie hodiny od pondelka do piatka od 9.00 do 16.00 h. Centrum pre seniorov bude pracovať v pracovných dňoch od 10.00 do 17.00 h.



Žilinská samospráva v súčasnosti prevádzkuje päť denných centier - v centre mesta na Ulici A. Kmeťa, na sídlisku Vlčince na Námestí J. Borodáča, ale aj v Bytčici, Strážove a Trnovom. Vznik oboch denných centier na sídlisku Solinky, ale i denného centra na sídlisku Hájik podporila Nadácia Kia Slovakia.