Na spoplatnené územie parkovania v Žiline dozerá aj šesť kontrolórov

Žilina 24. januára (TASR) - Dodržiavanie predpisov parkovania na spoplatnenom území v Žiline kontroluje od začiatku tohto roka šesť ľudí. Podľa žilinského primátora Petra Fiabáneho eviduje mesto nárast priestupkov, ktoré rieši v spolupráci s mestskou políciou objektívnou zodpovednosťou.



Doplnil, že takzvaní parkovací kontrolóri pracujú v dvoch zmenách od 6.00 do 22.00 h. "Chceme, aby ľudia videli, že mesto kontroluje aj ľudí, ktorí systém obchádzajú alebo porušujú. S rozširovaním spoplatneného parkovania budeme zvyšovať nielen počet ľudí na kontrolu. Ale rátame aj s nákupom vozidiel, ktoré budú snímať evidenčné čísla áut. Dnes nám to legislatíva aj technické normy umožňujú," povedal.



Po prevzatí parkovacej politiky do rúk mesta vytvára žilinská samospráva fond mobility, ktorý by sa mal napĺňať finančnými prostriedkami z parkovania a priestupkov. "Okrem réžie pri správe parkovania a parkovacej politiky budeme finančné prostriedky vracať naspäť do systému. Do budovania a rekonštrukcie parkovacích miest, záchytných parkovísk a aj na iné typy mobility, napríklad do cyklotrás. V roku 2024 odhadujeme celkovú sumu na jeden milión eur," uviedol Fiabáne.



Systém spoplatneného parkovania na území celej Žiliny chce mesto spustiť v roku 2027. "Bude tomu predchádzať komunikácia s občanmi, aby vedeli, čo mesto chce robiť, ako to chce robiť a prečo to chce urobiť. Pretože potrebujeme pochopenie zo strany občanov," zdôraznil primátor.