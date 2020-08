Na žilinskej pošte opäť zachytili falošné filtre do respirátorov

Žilina 5. augusta (TASR) – Zásielku zo Singapuru s 500 falošnými filtrami do respirátorov zachytili na vyclievacej pošte v Žiline príslušníci finančnej správy. TASR o tom informovala hovorkyňa Colného úradu (CÚ) Žilina Božena Chríbiková.



Pripomenula, že pred niekoľkými týždňami zaistili príslušníci finančnej správy poštovú zásielku, v ktorej boli desiatky filtrov do respirátorov. "Dostať sa mali na Liptov. No po tom, ako sa potvrdilo, že sú označené reprodukciou svetoznámej ochrannej známky, skončili v sklade zadržaného tovaru," uviedla Chríbiková.



Doplnila, že v balíku pre rovnakého adresáta ako v predchádzajúcom prípade našli pracovníci žilinskej vyclievacej pošty opäť filtre a tiež javili znaky falzifikátov. "Vzorky filtrov prešli laboratórnou analýzou a následne posudzovaním, či sú originály alebo falzifikáty. Podozrenie príslušníkov finančnej správy, že kontrolované výrobky porušujú práva duševného vlastníctva, sa potvrdilo. Adresát namiesto objednaného tovaru dostal oznámenie o zaistení zásielky," dodala hovorkyňa žilinského CÚ.