Na výstave Desať právd o fujare sa prezentuje 16 slovenských výrobcov

Žilina 4. septembra (TASR) – Desať právd o fujare je názov výstavy, ktorá na pôde Krajského kultúrneho strediska (KrKS) v Žiline prezentuje 70 fujár, ale aj pastierske píšťaly, liate a plechové zvonce či pastierske nože. Podľa Daniely Srnankovej z KrKS ich 16 výrobcov a interpretov hry na fujare z celého Slovenska vystavilo v piatok pri príležitosti 15. výročia zápisu fujary do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO.povedal kurátor výstavy a zároveň majster ľudovoumeleckej výroby Michal Fiľo.Doplnil, že zápis fujary do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO ju spropagoval vo svete.podotkol Fiľo.Na dobrú fujaru je podľa Ľubomíra Páričku, ktorý získal za výrobu aj interpretáciu hry na fujare množstvo ocenení, potrebný dobrý materiál a šikovný chlap.zaspomínal si Párička.Výstava Desať právd o fujare je súčasťou Dní európskeho kultúrneho dedičstva a jej odborným garantom je slovenský etnomuzikológ Oskár Elschek. Organizátorom je KrKS v Žiline v spolupráci s Kaštieľom Čičmany. Pre verejnosť je sprístupnená do 30. septembra v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 (po dohode so zamestnancami KrKS aj v iných hodinách).