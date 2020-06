Nájomné za letné terasy v Žiline znížili poslanci na jedno euro

Žilina 8. júna (TASR) – Nájomné za letné terasy do konca októbra 2020 stanovili poslanci Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Žiline na pondelkovom zasadnutí prostredníctvom videokonferencie na jedno euro. Zároveň schválili uznesenie, ktorým vytvorili mestským inštitúciám priestor na odpustenie alebo zníženie nájomného za ich priestory tretím osobám.



"V prípade letných terás je výpadok rozpočtu necelých 23.000 eur, toľko bola výška nájomného v minulom roku. V prípade priestorov, ktoré sú v našich budovách alebo budovách našich organizácií, je to suma okolo 33.000 eur," informoval primátor Žiliny Peter Fiabáne.



Vysvetlil, že pri prenájme pozemkov pod letnými terasami je situácia mesta v porovnaní s inými samosprávami špecifická. "Väčšina miest ide v režime záberu verejného priestranstva a tam o zmenách nemusí rozhodovať zastupiteľstvo. Poplatok za záber verejného priestranstva sa zruší rozhodnutím primátora. Preto iné mestá reagovali pomerne rýchlo. My pozemky pod terasami prenajímame na základe nájomných zmlúv. A tento režim musí ísť cez zastupiteľstvo," podotkol Fiabáne s tým, že nájomné zmluvy umožňujú lepšie špecifikovať podmienky spolupráce aj sankcie.



Poslanci MsZ schválili na pondelkovom rokovaní aj dodatky nájomných zmlúv na priestory v budovách škôl alebo inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. "Štatutárnych zástupcov mestských organizácií som požiadal, aby zvážili odpustenie alebo zníženie nájomného na úroveň, ktorá reálne pomôže nájomcom priestorov," dodal žilinský primátor po rokovaní MsZ.