Negatívny výsledok má ďalších 13 zamestnancov žilinskej nemocnice

Žilina 4. apríla (TASR) – Negatívny výsledok testu na ochorenie COVID-19 má ďalších 13 zamestnancov Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) v Žiline. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Lenka Záteková.



Pripomenula, že ochorenie COVID-19 potvrdili u jedného nezdravotníckeho pracovníka FNsP v Žiline, ktorý doteraz nemá príznaky ochorenia a zostáva v domácej izolácii. "Do kontaktu s pacientom, u ktorého sa neskôr potvrdil nový koronavírus, prišlo celkovo 62 zamestnancov. Výsledok testu bol negatívny aj u ďalších 38 zamestnancov nemocnice," uviedla Záteková.



Pozitívne testovaný zamestnanec podľa nej vykonával na oddelení obslužné práce so štandardnými ochrannými prostriedkami (rúško, rukavice). "Aktuálne sa koná posudzovanie epidemiologickej anamnézy a klinického stavu kontaktov daného zamestnanca zo strany regionálneho úradu verejného zdravotníctva i našej nemocnice. Nie je potvrdený pôvod prenosu ochorenia, preto nie je možné stanoviť, či dva pozitívne prípady spolu vôbec môžu súvisieť," vysvetlila hovorkyňa nemocnice.



Muža z okresu Žilina vo veku 67 rokov prijali do žilinskej nemocnice v utorok (31. 3.). Pri príjme mu na základe podozrenia urobili test na COVID-19. Následne ho hospitalizovali v izolačnej izbe v časti oddelenia vnútorného lekárstva bez kontaktu s inými pacientmi oddelenia. "V stredu 1. apríla výsledky testu potvrdili pacientovi vírus spôsobujúci ochorenie COVID-19. Následne ho previezli do Univerzitnej nemocnice v Martine. Ihneď došlo k posúdeniu epidemiologickej anamnézy a klinického stavu pracovníkov nemocnice, ktorí boli v bezprostrednom styku s pacientom," priblížila Záteková.



Pacient bol totiž v období pred prejavením príznakov (v prvej polovici marca) hospitalizovaný v žilinskej nemocnici pre iné zdravotné ťažkosti nesúvisiace s COVID-19. Podľa hovorkyne vtedy nespĺňal žiadnu z rizikových podmienok a nevyskytli sa u neho klinické príznaky. Koncom marca opäť navštívil nemocnicu - urgentný príjem. Ani vtedy u neho nebola potvrdená cestovateľská anamnéza ani kontakt s pravdepodobným prípadom COVID-19, doplnila hovorkyňa.