Žilinská nemocnica uviedla do prevádzky pandemický pavilón

Žilina 9. apríla (TASR) – Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) Žilina uviedla do prevádzky pandemický pavilón, v ktorom sú hospitalizovaní prví dvaja pacienti s podozrením na ochorenie COVID-19. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Lenka Záteková.



"Momentálne slúži pavilón na príjem pacientov, ktorých zdravotný stav vyžaduje hospitalizáciu a ktorí sú už zároveň pri príjme určení ako podozriví na nový koronavírus. Je ich preto potrebné okamžite izolovať a starostlivosť i liečbu im poskytnúť za prísne karanténnych podmienok," priblížil medicínsky riaditeľ FNsP Žilina Igor Bízik s tým, že tu zároveň prebieha aj test na COVID-19. V prípade pozitívneho výsledku bude podľa Bízika nasledovať prevoz na najbližšie dostupné infekčné oddelenie, kde bude pokračovať ďalšia zdravotná starostlivosť.



Pandemický pavilón žilinskej nemocnice sa nachádza v priestoroch bývalej urológie, ktorá sa presťahovala na oddelenie ortopédie. V prvej etape FNsP reprofilizovala v pavilóne COVID-19 dokopy 46 pandemických lôžok, vrátane intenzívnej starostlivosti a možnosti napojenia na umelú pľúcnu ventiláciu pre šesť lôžok. "Aktuálne tu prijímame len pacientov s podozrením. Pacienti vyžadujúci hospitalizáciu, ktorým test pozitívne potvrdí ochorenie COVID-19, budú zatiaľ prevážaní do nemocnice v Martine na Kliniku infektológie a cestovnej medicíny. Pri zhoršení vývoja situácie by mali byť pandemické lôžka v našej nemocnici k dispozícii už nielen pre podozrivých, ale aj pre pozitívne testovaných pacientov," spresnil medicínsky riaditeľ FNsP.



Ak sa počet hospitalizovaných pacientov s COVID-19 na Slovensku bude zvyšovať, v druhej etape je podľa hovorkyne nemocnica pripravená reprofilizovať ďalších 120 pandemických lôžok.



Bývalý pavilón urológie bol pôvodne budovaný ako infekčný pavilón, preto je podľa Zátekovej dispozične vhodne vybavený pre vyčlenenie červených a zelených zón, vrátane existujúcich priestorov na technické a hygienické filtre pre zamestnancov a pacientov. "Vytvorili sme tu samostatné pracovisko odrezané od ostatných pavilónov, aby nedošlo k šíreniu infekcie do iných častí nemocnice. Je tu zároveň aj vlastná práčovňa a oddychová zóna pre pracovníkov," doplnil Bízik.



Pacientom bez podozrenia na COVID-19 poskytujú starostlivosť ostatné oddelenia žilinskej nemocnice v obmedzenom režime len v neodkladných prípadoch, pri pôrodoch a liečbe onkologických pacientov.