Žilina neobmedzí vianočné osvetlenie ani svetelnú výzdobu

Žilina 10. novembra (TASR) – Žilinská samospráva neuvažuje nad obmedzením vianočného osvetlenia a svetelnej výzdoby z dôvodu zvýšených nákladov na energie. Dôvodom sú zazmluvnené ceny so Stredoslovenskou energetikou do konca roku 2023. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík.



Doplnil, že v minulom roku investovalo mesto sumu 18.000 eur v rámci údržby vianočného osvetlenia - montáže, demontáže a nutných opráv. "Nové osvetlenie či výzdobu sme nenakupovali. Tento rok uvedenú sumu nebudeme platiť. Montáž, demontáž a nutné opravy zabezpečujeme prostredníctvom mestskej spoločnosti Technické služby mesta Žilina," uviedol.



Hlavný vianočný stromček na Mariánskom námestí slávnostne rozsvietia v pondelok 5. decembra. "Zdobiť ho bude 10.000 LED žiaroviek a 240 červených dekoratívnych gulí. V meste a mestských častiach budú vianočné stromy osvetlené farebnými bajonetovými žiarovkami a LED osvetlením. Na vrchu každého osadia 3D vločku," priblížil Miškovčík.



Vianočné trhy v Žiline sa začnú v stredu 23. novembra a na Mariánskom námestí a Námestí Andreja Hlinku budú trvať do 23. decembra. "Ich súčasťou bude kultúrny program, stánky s remeselným a potravinovým tovarom či občerstvenie. Rozsah trhov bude rovnaký, na aký boli obyvatelia mesta a návštevníci zvyknutí z obdobia pred pandémiou nového koronavírusu," dodal Miškovčík.