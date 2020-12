V Žiline nebudú mať novoročný ohňostroj a ani oslavy

Žilina 31. decembra (TASR) – Mesto Žilina neorganizuje novoročný ohňostroj a ani novoročné oslavy. Podľa hovorcu mesta Vladimíra Miškovčíka sú dôvodom aktuálne preventívne opatrenia, spojené so zákazom vychádzania.



Podotkol, že pri týchto podujatiach dochádza ku zvýšenej koncentrácii osôb, a teda aj k zvýšenému riziku šírenia nového koronavírusu. "Mestská polícia v Žiline bude v rámci operatívnej činnosti zabezpečovať verejný poriadok v meste. Zameriava sa aj na dodržiavanie platných protiepidemiologických nariadení. Taktiež v prípade nerešpektovania zákazu otvorenia podnikov bude postupovať v zmysle platných právnych predpisov," povedal Miškovčík.



"Odporúčame našim obyvateľom a návštevníkom radšej dať tento rok prednosť oslavám a privítaniu nového roka vo svojich domovoch, len s najbližšími. Je to prejav vlastnej zodpovednosti, ohľaduplnosti a solidarity voči nemocniciam a zdravotníkom, ktorí aj teraz v ťažkých podmienkach zachraňujú životy chorých," zdôraznil hovorca mesta.



Podotkol, že kapacitu nemocníc nie je možné nafúknuť a energia zdravotníkov má tiež svoje limity. "Prosíme všetkých, aby na to aj pri novoročných oslavách pamätali," dodal Miškovčík.