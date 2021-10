Nové autá od nadácie automobilky pomôžu štyrom hospicom

Žilina 8. októbra (TASR) – Neziskové organizácie, ktoré poskytujú paliatívnu a hospicovú starostlivosť, získajú od nadácie žilinskej automobilky štyri nové osobné autá. Poputujú do detských hospicov Svetielko nádeje, Svetielko pomoci, Pod krídlami Dominiky a do mobilného hospicu Simeon Centrum. TASR o tom informoval správca Nadácie Kia Slovakia Tomáš Kováč.



„V nadácii si nesmierne vážime prácu organizácií v oblasti hospicovej a paliatívnej starostlivosti. Darovaním nových áut chceme zlepšiť podmienky pre ich prácu a uľahčiť tým prístup detí a dospelých k potrebnej starostlivosti. Rovnako prístup lekárov a sestier k pacientom v domácej hospicovej starostlivosti po celom Slovensku," ozrejmil Kováč.



Pripomenul, že druhá októbrová sobota je venovaná Svetovému dňu hospicovej a paliatívnej starostlivosti. „Cieľom tohto dňa je vytvárať príležitosti na šírenie povedomia o hospicovej a paliatívnej starostlivosti, spôsoboch jej poskytovania a o medicínskych, sociálnych, praktických a duchovných potrebách ťažko chorých ľudí a ich rodín," uviedol správca nadácie.



„Detské mobilné hospice zabezpečujú okrem hospicovej starostlivosti aj bezplatnú prepravu onkologických pacientov do zdravotníckych zariadení. Za rok 2020 najazdili spolu takmer 200.000 kilometrov a v roku 2019 dokonca viac ako 330.000 kilometrov. Nové automobily si organizácie prevezmú ešte tento rok. K novému vozidlu získajú aj finančné prostriedky na zápis auta, na ročné poistenie a prvú garančnú prehliadku," dodal Kováč.