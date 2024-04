Pri troch základných školách v Žiline osadili nové cykloprístrešky

Žilina 3. apríla (TASR) - Žiaci a pedagógovia z troch základných škôl (ZŠ) v Žiline si budú môcť odložiť bicykle či kolobežky priamo v školských areáloch. Samospráva v nich dala vybudovať prístrešky. Každý z nich má kapacitu 32 bicyklov a 28 kolobežiek. TASR o tom v stredu informovala Zuzana Ondrášová z komunikačného oddelenia žilinskej radnice.



Vybudovanie prístreškov stálo 325.000 eur, pričom 155.000 eur zo sumy tvoril príspevok z fondov Európskej únie. Budú slúžiť deťom a zamestnancom zo ZŠ Gaštanová, ZŠ Karpatská a ZŠ Hájik.



Novinka má zvýšiť záujem žiakov o ekologickejšiu formu dopravy. "Verím, že moderné prístrešky potešia všetkých, ktorí chodia do školy na dvoch kolesách. Doposiaľ však nemali adekvátny a najmä bezpečný priestor, kde by mohli svoje bicykle či kolobežky zaparkovať a uzamknúť. Zároveň dúfam, že motivujú aj ostatných využívať alternatívny druh dopravy," priblížil žilinský primátor Peter Fiabáne.



Prístrešky vybavia kamerovým systémom. Ten dokáže v reálnom čase vyhodnotiť obsadenosť parkovacích miest dvojposchodových stojanov na bicykle a kolobežky. "Žiaci a zamestnanci prichádzajú ráno do školy v približne rovnakom čase. V okolí prístreškov sa bude pohybovať viacero užívateľov súčasne. Manipulačný priestor a koridory sú preto naprojektované tak, aby umožňovali bezpečný a komfortný pohyb a manipuláciu aj v takýchto situáciách," vysvetlil Ľuboš Slebodník z oddelenia dopravy a mobility Mestského úradu v Žiline.



Doplnil, že pre lepšiu orientáciu je na čelnej strane umiestnená svetelná tabuľa, ktorá informuje užívateľov o aktuálnom počte voľných parkovacích pozícií.



Vo výstavbe podobných moderných prístreškov pre bicykle a kolobežky plánuje žilinská samospráva pokračovať aj v najbližších rokoch. Pripravené sú projekty pre ďalšie školy, ktoré momentálne čakajú na vhodnú výzvu na ich financovanie.