Novorodenecké oddelenie FNsP v Žiline získalo nové monitory dychu

Žilina 27. júna (TASR) - Novorodenecké oddelenie Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) Žilina získalo 14 najnovších monitorov dychu. Podľa generálneho riaditeľa FNsP Žilina Igora Stalmašeka je momentálne každá postieľka vybavená kvalitným monitorom dychu.



"Vďaka tomu majú u nás mamičky istotu, že ich novorodeniatka bez problémov dýchajú. Vzhľadom na nevyhnutnú presnosť a bezpečnosť je potrebný pravidelný servis a obmena týchto prístrojov. Preto sme radi, že sa vždy môžeme obrátiť na nadáciu, ktorá profesionálne stráži dych detí v našej nemocnici už 12 rokov," informoval Stalmašek.



Nadácia Križovatka darovala od spustenia projektu Mamička dýcham v roku 2008 do žilinskej fakultnej nemocnice už desiatky monitorov dychu. "Monitor zaznamenáva dýchanie dieťaťa a pokiaľ by došlo k jeho zlyhaniu alebo by sa vyskytli apnoe pauzy či iné nepravidelnosti dychu, okamžite na to upozorní zvukovým a svetelným signálom, aby mohol rodič včas poskytnúť bábätku prvú pomoc," priblížila primárka oddelenia neonatológie FNsP Žilina Katarína Jackuliaková.



Podotkla, že aj takýmto spôsobom sa dá zabrániť nepriaznivým následkom syndrómu náhleho úmrtia dojčiat u ohrozených detí do jedného roku veku. "Syndróm spôsobuje zástavou dychu v spánku náhlu smrť aj u úplne zdravých novorodencov, a to bez akýchkoľvek predchádzajúcich príznakov. Pravdepodobne ide o poruchu dýchania, ktorá vzniká už v tehotenstve a podieľa sa na nej viacero rizikových faktorov. Napríklad fajčenie matky, nižšia pôrodná hmotnosť nedonosených detí alebo dvojčiat, rovnako však rôzne oslabenia detského organizmu a choroby dýchacích ciest," uviedla Jackuliaková.



Podľa riaditeľky Nadácie Križovatka Táne Tomasch je ich cieľom nielen vybaviť monitormi dychu všetky slovenské pôrodnice, no tiež priniesť ich do domácností po prepustení z nemocnice. "Monitory dychu aj požičiavame, na novorodeneckom oddelení žilinskej nemocnice stačí nahlásiť záujem a na bezpečný spánok detí sa rodičia môžu spoľahnúť i po návrate domov. Opätovne však pripomínam, že monitor na problém len upozorní, prvú pomoc už musí podať mamička alebo otecko," zdôraznila Tomasch s tým, že tento rok už takýmto spôsobom požičali v rámci žilinskej FNsP monitory do viac ako dvesto rodín.