< sekcia Regióny
Veliteľom 5. pluku špeciálneho určenia v Žiline je Rastislav Mäsiar
Náčelník Generálneho štábu OS SR generál Daniel Zmeko podotkol, že stáť na čele 5. pluku nie je v dnešnej dobe jednoduchou úlohou.
Autor TASR
Žilina 27. augusta (TASR) - Novým veliteľom 5. pluku špeciálneho určenia v Žiline sa stal Rastislav Mäsiar. Na slávnostnom nástupe mu v utorok (26. 8.) odovzdal funkciu veliteľ Síl pre špeciálne operácie Ozbrojených síl Slovenskej republiky (SŠO OS SR) Jaroslav Krám. TASR o tom informoval hovorca SŠO OS SR Mário Pažický.
Náčelník Generálneho štábu OS SR generál Daniel Zmeko podotkol, že stáť na čele 5. pluku nie je v dnešnej dobe jednoduchou úlohou. „Požiadavky, ktoré musí súčasný líder v komplikovanej bezpečnostnej aj spoločenskej situácii na Slovensku plniť, kladú nemalé nároky na jeho profesionalitu a schopnosti,“ poznamenal Zmeko.
Pripomenul, že je to štvrtá výmena veliteľa 5. pluku počas jeho pôsobenia v pozícii náčelníka generálneho štábu. „Každý jeden, ktorý tu stál na čele pluku a pluk, ktorý stál za ním, si svoje úlohy splnil,“ povedal Zmeko.
Nový veliteľ žilinských špeciálov vo svojom príhovore zdôraznil, že prebiehajúci ozbrojený konflikt na Ukrajine ovplyvňuje bezpečnostnú situáciu v celej Európe. „My spoločne máme pred sebou krátke obdobie na to, aby sme boli pripravení správne reagovať na prípadné zmeny bezpečnostnej situácie ako aj výzvy s tým spojené,“ skonštatoval Mäsiar.
Ten vo funkcii vystriedal Petra Žochňáka, ktorý sa všetkým príslušníkom 5. pluku špeciálneho určenia poďakoval za ich profesionalitu. „Ďakujem, že sme sa spoločne snažili posúvať 5. pluk špeciálneho určenia stále na vyššiu úroveň, aby sme aj my patrili do tej vyššej kategórie jednotiek NATO SOF,“ uviedol Žochňák.
Náčelník Generálneho štábu OS SR generál Daniel Zmeko podotkol, že stáť na čele 5. pluku nie je v dnešnej dobe jednoduchou úlohou. „Požiadavky, ktoré musí súčasný líder v komplikovanej bezpečnostnej aj spoločenskej situácii na Slovensku plniť, kladú nemalé nároky na jeho profesionalitu a schopnosti,“ poznamenal Zmeko.
Pripomenul, že je to štvrtá výmena veliteľa 5. pluku počas jeho pôsobenia v pozícii náčelníka generálneho štábu. „Každý jeden, ktorý tu stál na čele pluku a pluk, ktorý stál za ním, si svoje úlohy splnil,“ povedal Zmeko.
Nový veliteľ žilinských špeciálov vo svojom príhovore zdôraznil, že prebiehajúci ozbrojený konflikt na Ukrajine ovplyvňuje bezpečnostnú situáciu v celej Európe. „My spoločne máme pred sebou krátke obdobie na to, aby sme boli pripravení správne reagovať na prípadné zmeny bezpečnostnej situácie ako aj výzvy s tým spojené,“ skonštatoval Mäsiar.
Ten vo funkcii vystriedal Petra Žochňáka, ktorý sa všetkým príslušníkom 5. pluku špeciálneho určenia poďakoval za ich profesionalitu. „Ďakujem, že sme sa spoločne snažili posúvať 5. pluk špeciálneho určenia stále na vyššiu úroveň, aby sme aj my patrili do tej vyššej kategórie jednotiek NATO SOF,“ uviedol Žochňák.