< sekcia Regióny
Žilina: O jarnú údržbu sa po prvý raz postarajú Technické služby mesta
Doteraz odstraňovala posypový materiál a iné nečistoty z chodníkov, zastávok mestskej hromadnej dopravy (MHD) a ďalších priestranstiev externá spoločnosť.
Autor TASR
Žilina 27. februára (TASR) - Veľké jarné čistenie žilinských verejných priestorov po zime bude prvýkrát vykonávať mestská spoločnosť Technické služby mesta Žilina (TSMŽ). TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová. Harmonogram prác budú môcť Žilinčania sledovať na mestskej webovej stránke.
Doteraz odstraňovala posypový materiál a iné nečistoty z chodníkov, zastávok mestskej hromadnej dopravy (MHD) a ďalších priestranstiev externá spoločnosť. „Mesto bude mať po novom väčšiu kontrolu nad kvalitou, rozsahom aj frekvenciou údržby, čo umožní pružnejšie reagovať na potreby jednotlivých lokalít. Pomôcť zlepšiť čistotu Žiliny má aj väčší tím pracovníkov a nové zametače,“ uviedla Ondrášová.
Ako doplnil dočasne poverený konateľ TSMŽ Radoslav Vozárik, upratovanie mesta sa začalo v tomto týždni. „V prvej fáze sa vyčistia cesty a chodníky od posypového materiálu. Tam, kde sa nedostane technika, zasiahnu pracovníci a nečistoty ručne vyzbierajú. Okrem centra mesta, priestoru pod laubňami, Sadu SNP či Balustrády budú dôkladne vyčistené okolia lavičiek, budov, stĺpov verejného osvetlenia aj podchody a nadchody, cyklotrasy a zastávky MHD,“ poznamenal Vozárik.
Upozornil, že v tomto roku sa zavádza aj nový systém čistenia stojísk zberných nádob na odpad, ktorý zvýši frekvenciu aj efektivitu údržby. „Čistenie bude prebiehať pravidelne a systematicky počas celého roka, pričom cieľom je zlepšiť hygienický stav, estetiku aj celkový komfort obyvateľov v okolí kontajnerových stanovíšť. Po zime bude tiež vyhrabané lístie a nečistoty zo všetkých trávnatých plôch a zelene vo vlastníctve a správe mesta,“ dodal Vozárik.
V súvislosti s jarnou očistou Žiliny dáva radnica do pozornosti napríklad aj možnosť nahlasovať čierne skládky, ktoré pracovníci odstraňujú priebežne počas celého roka. Občania o ich výskyte môžu informovať cez nástroj Podnet pre mesto, ktorý je dostupný na webovej stránke.
Doteraz odstraňovala posypový materiál a iné nečistoty z chodníkov, zastávok mestskej hromadnej dopravy (MHD) a ďalších priestranstiev externá spoločnosť. „Mesto bude mať po novom väčšiu kontrolu nad kvalitou, rozsahom aj frekvenciou údržby, čo umožní pružnejšie reagovať na potreby jednotlivých lokalít. Pomôcť zlepšiť čistotu Žiliny má aj väčší tím pracovníkov a nové zametače,“ uviedla Ondrášová.
Ako doplnil dočasne poverený konateľ TSMŽ Radoslav Vozárik, upratovanie mesta sa začalo v tomto týždni. „V prvej fáze sa vyčistia cesty a chodníky od posypového materiálu. Tam, kde sa nedostane technika, zasiahnu pracovníci a nečistoty ručne vyzbierajú. Okrem centra mesta, priestoru pod laubňami, Sadu SNP či Balustrády budú dôkladne vyčistené okolia lavičiek, budov, stĺpov verejného osvetlenia aj podchody a nadchody, cyklotrasy a zastávky MHD,“ poznamenal Vozárik.
Upozornil, že v tomto roku sa zavádza aj nový systém čistenia stojísk zberných nádob na odpad, ktorý zvýši frekvenciu aj efektivitu údržby. „Čistenie bude prebiehať pravidelne a systematicky počas celého roka, pričom cieľom je zlepšiť hygienický stav, estetiku aj celkový komfort obyvateľov v okolí kontajnerových stanovíšť. Po zime bude tiež vyhrabané lístie a nečistoty zo všetkých trávnatých plôch a zelene vo vlastníctve a správe mesta,“ dodal Vozárik.
V súvislosti s jarnou očistou Žiliny dáva radnica do pozornosti napríklad aj možnosť nahlasovať čierne skládky, ktoré pracovníci odstraňujú priebežne počas celého roka. Občania o ich výskyte môžu informovať cez nástroj Podnet pre mesto, ktorý je dostupný na webovej stránke.