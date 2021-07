Žilina ocenila zdravotníkov z prvej línie vouchermi do plavárne

Žilina 6. júla (TASR) – Zdravotníkov, ktorí počas pandémie nového koronavírusu pracovali v prvej línii, ocenilo vedenie mesta Žilina vouchermi do mestskej krytej plavárne. Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) Žilina dostala 754 voucherov a zdravotnícke zariadenie ŽILPO 250 voucherov. Podľa hovorcu mesta Vladimíra Miškovčíka si okrem toho zdravotníci mohli užiť voľné vstupy na predstavenia Mestského divadla Žilina.



"Jedno veľké ďakujem patrí našim zdravotníkom, ktorí sa aj napriek hrozbe ochorenia nebáli nasadiť svoje zdravie a pomáhali tým, ktorí to najviac potrebovali. Nemali to jednoduché, no nevzdali sa a bojovali do konca. Mesto Žilina a jeho inštitúcie aspoň takýmto spôsobom prejavili vďaku, ktorú si naši zdravotníci určite zaslúžia, lebo bez nich by sme sa trápili oveľa dlhšie," dodal primátor mesta Peter Fiabáne.



Medicínsky riaditeľ FNsP Žilina Igor Bízik poďakoval mestu a vedeniu plavárne, že v pokojnejšom období pandémie nového koronavírusu mysleli na zdravotníkov. "V náročných časoch pracovali priamo v covidovom pavilóne a boli v styku pacientmi. Mnohí z nich na to doplatili tým, že sami ochoreli a takéto poďakovanie je krásnym gestom. Zdravotníci sa doslova obetovali, zažili neľahké dni a zachraňovali to najcennejšie - ľudské životy. V mene vedenia nemocnice a v prvom rade za zdravotníkov ďakujem za podporu," povedal Bízik, ktorý prevzal ocenenie za žilinskú FNsP.



Neštátne zdravotnícke zariadenie ŽILPO zastupoval riaditeľ Štefan Zelník. "V prvom rade chcem poďakovať vedeniu mesta za takéto ocenenie pre zdravotníkov. Musím povedať, že je to asi po 20 rokoch prvýkrát, čo mesto oceňuje aj zdravotníkov a váži si ich. Myslím si, že Žilina môže byť aj vďaka takejto jednoduchej forme poďakovania príkladom pre ostatné samosprávy," podotkol.