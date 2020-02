Odborná knižnica Považského múzea usporiada Deň otvorených dverí

Žilina 29. februára (TASR) – Odborná knižnica Považského múzea v Žiline usporiada v stredu 4. marca Deň otvorených dverí (DOD) v rámci Týždňa slovenských knižníc. Podľa marketingovej pracovníčky Považského múzea Magdalény Lackovej môžu návštevníci prísť do sídla knižnice v areáli Budatínskeho hradu v Žiline od 8.00 h do 17.00 h.



"V tomto čase sa môžu bližšie oboznámiť so špecifickým typom knižnice, výnimočným knižničným fondom a službami, ktoré poskytujeme. Nahliadnu do starých tlačí zo 17. a 18. storočia, uvidia vzácne diela od Mateja Bela s unikátnymi ilustráciami a odhalia tak tajomstvá, ktoré skrývajú historické knihy. Okrem toho budú čitatelia pri bezplatnej registrácii odmenení zaujímavou publikáciou," uviedla knihovníčka Janka Sakalová.



Špeciálna prezenčná odborná knižnica má vo fonde viac ako 12.000 knižničných jednotiek, z toho viac ako 300 starých tlačí do roku 1918. "Jej fond tvorí spoločenskovedná, prírodovedná a vlastivedná literatúra. Disponuje množstvom zborníkov a periodickej literatúry z histórie, archeológie, geológie, botaniky, zoológie, dopravy, národopisu a budovaným fondom z drotárstva a dejín dopravy. Publikácie pochádzajú z domácej aj zahraničnej produkcie. Nachádza sa v nej napríklad katalóg k medzinárodnej výstave 'Fascinácia mestom. Urbanizácia Európy v stredoveku a Magdeburské právo', ktorej súčasťou bola aj mestská truhlica z Budatínskeho hradu," vysvetlila Lacková.



Značný záujem verejnosti je podľa nej o Vlastivedné zborníky Považia z edičnej činnosti múzea, pričom knižnica disponuje kompletnou edíciou. "Možno v nich nájsť odborné články, ktoré sú výsledkami výskumu z oblasti spoločenských a prírodných vied v regióne horného Považia. Zborníky majú dlhoročnú tradíciu, tento rok vyšlo už 29. číslo," priblížila Sakalová.



"Knižnicu využívajú najmä študenti, ale tiež odborná verejnosť, pretože umožňuje prístup k informáciám s komplexným pohľadom na región horného Považia. Návštevníci knižnice majú k dispozícii online katalóg, prostredníctvom ktorého môžu získať potrebné informácie," uzavrela marketingová pracovníčka Považského múzea.