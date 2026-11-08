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Žilina odvolala mimoriadnu situáciu vyhlásenú pre požiar
Požiar na Bratislavskej ulici vypukol 27. októbra v byte na druhom poschodí, pričom z bytového domu bolo evakuovaných približne 50 osôb.
Autor TASR
Žilina 8. novembra (TASR) - Mesto Žilina odvolalo mimoriadnu situáciu vyhlásenú v súvislosti s požiarom bytového domu na Bratislavskej ulici. Na mieste udalosti boli ukončené záchranné práce a vykonané nevyhnutné opatrenia na odstránenie následkov požiaru. Ako informovala radnica na svojom webe, na základe vyhodnotenia aktuálnej situácie pominuli dôvody na ďalšie trvanie mimoriadnej situácie.
Požiar na Bratislavskej ulici vypukol 27. októbra v byte na druhom poschodí, pričom z bytového domu bolo evakuovaných približne 50 osôb. Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Žiline v súvislosti s uvedenou udalosťou vzniesol voči 53-ročnej žene obvinenie za zločin všeobecného ohrozenia v súbehu s prečinom poškodzovania cudzej veci. Bytový dom na Bratislavskej ulici je majetkom mesta Žilina. Predbežná materiálna škoda na mestskom majetku bola vyčíslená na 80.000 eur.
Požiar na Bratislavskej ulici vypukol 27. októbra v byte na druhom poschodí, pričom z bytového domu bolo evakuovaných približne 50 osôb. Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Žiline v súvislosti s uvedenou udalosťou vzniesol voči 53-ročnej žene obvinenie za zločin všeobecného ohrozenia v súbehu s prečinom poškodzovania cudzej veci. Bytový dom na Bratislavskej ulici je majetkom mesta Žilina. Predbežná materiálna škoda na mestskom majetku bola vyčíslená na 80.000 eur.