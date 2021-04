Žilina opäť rozdá štartovacie balíčky na triedenie bioodpadu

Žilina 21. apríla (TASR) – Obyvatelia panelákov a bytových domov v Žiline si môžu od pondelka (26. 4.) opäť vyzdvihnúť štartovacie balíčky na triedenie kuchynského bioodpadu. Podľa hovorcu mesta Vladimíra Miškovčíka obsahuje balíček tri praktické pomôcky – košík na kuchynský odpad, 24 kusov biologicky rozložiteľných vreciek a návod, ako správne triediť tento druh odpadu.



Pripomenul, že z dôvodu protipandemických opatrení, spojených so zákazom vychádzania, prerušili distribúciu štartovacích balíčkov od januára. "Od 26. apríla do 14. mája sa podľa rozpisu rozdávajú balíčky obyvateľom Vlčiniec, Soliniek, Bôrika a Starého mesta. Termín od 17. do 22. mája je určený pre všetkých, ktorí si nestihli vyzdvihnúť štartovací balíček v riadnom termíne. Platí to nielen pre obyvateľov Vlčiniec, Soliniek, Bôrika a Starého Mesta, ale aj pre ľudí z Hájika a Hlín I – VIII," uviedol Miškovčík.



Doplnil, že štartovacie balíčky budú k dispozícii v areáli Mestskej krytej plavárne Žilina na ulici Vysokoškolákov v pracovných dňoch od 14.00 do 18.00 h. "Výdaj balíčkov od 17. do 22. mája pre všetkých, ktorí si nestihli vyzdvihnúť štartovací balíček v riadnom termíne, bude k dispozícii v čase od 14.00 do 18.00 h a v sobotu 22. mája od 9.00 do 12.00 h. Zhromažďovaniu ľudí a tvoreniu radov možno predísť tým, že obyvatelia bytových domov vyšlú na prebratie štartovacích balíčkov svojich zástupcov za bytovku či vchod," dodal hovorca mesta.



"Balíček nie je určený pre rodinné domy, ktoré majú viac miesta aj možností, ako kuchynský odpad triediť. Obyvatelia rodinných domov dostali v minulosti od mesta kompostéry, ktoré sa z časti môžu využívať aj na likvidáciu kuchynského biodopadu," uzavrel Miškovčík.