Žilina otvára s partnermi EHMK 2026 výzvu Akcelerátor Beskydy 20

Žilina 17. mája (TASR) - Mesto Žilina otvára pri príležitosti kandidatúry na titul Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) 2026 s partnerskými mestami Frýdek-Místek, Bielsko-Biala a celým regiónom Beskýd novú výzvu Akcelerátor Beskydy 20

Podľa hovorcu mesta Vladimíra Miškovčíka ide o mesačný rozvojový program na vybudovanie a zlepšenie spolupráce medzi umelcami, kreatívcami, kultúrnymi manažérmi a inštitúciami kultúrneho a kreatívneho sektora na severe Slovenska, v priľahlých českých mestách a južnej oblasti Poľska.



"Zámerom Akcelerátora Beskydy 20 vysvetlil Miškovčík.



Projekty by sa mali realizovať v období rokov 2023 až 2026 v cezhraničnom regióne Beskýd na území Slovenska, Českej republiky a Poľska. "Okrem prihlásenia do Otvorenej výzvy na projekty Žilina Beskydy 2026 sa budú môcť uchádzať podporu a financovanie aj v rámci ďalších dostupných schém, ako napríklad Interreg alebo Visegrad Fund. Záujemcovia môžu svoje projekty nahlásiť prostredníctvom webovej stránky – https://zilina2026.eu/akcelerator-beskydy-20-26/ najneskôr do 26. mája," dodal hovorca mesta Žilina.