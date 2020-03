Žilina otvorila krízové centrum, ktoré pomôže najohrozenejším ľuďom

Žilina 30. marca (TASR) - Mesto Žilina otvorilo v pondelok krízové centrum, ktoré bude pomáhať najohrozenejším skupinám obyvateľstva. Sústreďovať sa v ňom budú všetky podporné činnosti pre seniorov, občanov v sociálnej núdzi či karanténe, ktorí potrebujú pomoc. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík.



Centrum bude podľa neho koordinovať prácu dobrovoľníkov, zabezpečovať distribúciu osobných ochranných prostriedkov pre ohrozené skupiny, ľudí v núdzi či seniorov. "Súčasťou budú aj služby centra dobrovoľníckej psychologickej podpory, ktoré bude zabezpečovať viac ako 20 profesionálnych psychológov. Služba je prístupná pre obyvateľov mesta Žilina," doplnil Miškovčík.



Upozornil, že z dôvodu prijatých preventívnych opatrení proti prenosnému ochoreniu COVID-19 sa množstvo ľudí ocitlo v domácej karanténe či sociálnej izolácii. "V Žiline aktuálne žije 20.000 seniorov nad 60 rokov a starších. Mnohým z nich pomáha najbližšia rodina, no iným takáto pomoc chýba. Okrem seniorov je množstvo ľudí v núdzi, ktorí potrebujú pomôcť s každodennými činnosťami. Potrebujú nakúpiť potraviny, drogériu či lieky, vybaviť neodkladnú záležitosť na úrade, vodiť von psa alebo sa len potrebujú pozhovárať a upokojiť," uviedol hovorca mesta Žilina.



"Krízové centrum bude zabezpečovať, aby sa každému, kto o pomoc požiada, aj adresne dostala. Chcem poďakovať najmä dobrovoľníkom, ktorí sa sami prihlasujú, a každý deň ich niekoľko pribúda. Bez spolupatričnosti a vzájomnej pomoci by to nebolo možné. Som rád, že napriek neľahkej dobe Žilinčania preukazujú svoju ľudskosť," podotkol primátor Žiliny Peter Fiabáne.