Po útoku medveďa vo Fačkove zatiaľ nevyhlásia mimoriadnu situáciu

Žilina 3. februára (TASR) - Okresný úrad (OÚ) Žilina zatiaľ nevyhlási mimoriadnu situáciu na území okresu Žilina v súvislosti so sobotňajším (1. 2.) útokom medveďa na človeka v katastri obce Fačkov. TASR o tom po pondelkovom rokovaní krízového štábu informovala prednostka OÚ Emília Pavlusíková.



Upozornila, že zasadnutie krízového štábu sa uskutočnilo aj za účasti zástupcu zásahového tímu pre medveďa hnedého. "Momentálne mimoriadnu situáciu nebudeme vyhlasovať a počkáme do stredy (5. 2.). Dotknutá lokalita je aktuálne monitorovaná a zatiaľ nebol zachytený pohyb medveďa. V stredu nám dajú hlásenie a pokiaľ to bude nasvedčovať k tomu, že ho potrebujeme eliminovať, vyhlásime mimoriadnu situáciu," uviedla Pavlusíková.



Na zvolanie krízového štábu a prípadne aj vyhlásenie mimoriadnej situácie vyzval žilinskú okresnú prednostku bezprostredne po víkendovom incidente generálny riaditeľ Štátnej ochrany prírody SR Roman Fajth. Podľa štátnych ochranárov by vyhlásenie mimoriadnej situácie zrýchlilo odstrel medveďov, ktoré by sa vyskytovali v inom ako prirodzenom prostredí tak, ako sa to deje v iných lokalitách Slovenska.



Medveď napadol 38-ročného muža v sobotu popoludní v ťažko dostupnom teréne vo Fačkove. Zranený muž si sám dokázal privolať pomoc a leteckí záchranári ho s početnými hryznými poraneniami dolných končatín, hornej končatiny a tržnou ranou na krku previezli v stabilizovanom stave do žilinskej nemocnice.