V Žiline predstavili Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja kraja

Žilina 12. októbra (TASR) – Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) na roky 2021+ predstavili v stredu na záverečnej konferencii v Žiline. Podľa riaditeľa odboru regionálneho rozvoja Úradu ŽSK Jána Pavlíka sumarizuje niekoľkoročnú diskusiu o smerovaní a kľúčových trendoch rozvoja samosprávneho kraja.



Doplnil, že dokument formuje základné smerovanie ŽSK v piatich bodoch a zároveň je odrazovým mostíkom pre formovanie strategického smerovania na miestnej úrovni. "Je určený pre širokú verejnosť a odpovedá na otázku, kam smeruje ŽSK," uviedol Pavlík.



Projekt Tvorba programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja ŽSK realizovala spoločnosť EUPC. Podľa jej konateľa Rastislava Horváta je plán zadefinovaný v piatich základných prioritných oblastiach. "Inovácie a vzdelávanie, životné prostredie, infraštruktúra, sociálna stabilita, identita a sebestačnosť regiónu. PHSR je hotový a schválilo ho aj zastupiteľstvo ŽSK. Čiže, dá sa povedať, že je záväzný," informoval.



Podotkol, že bude záležať na novom zložení zastupiteľstva, politickej vôli aj na technických atribútoch, ktoré projekty sa zaradia do financovania. "Program jasne naznačuje, aké sú priority a na čo by sa mal kraj zamerať, aby získal čo najviac finančných prostriedkov. Z externých zdrojov, respektíve, aby správne využil vlastné zdroje," dodal Horvát.



PHSR podľa riaditeľa inovačného centra Inovia v Žiline Vlastimila Kociána akcentuje snahu udržať si inovačnú výkonnosť a ďalej ju zlepšovať z pohľadu Slovenska. "Inovia je v tomto kľúčovým prvkom, ktorý by mal pomáhať malým a stredným podnikom ďalej rásť. Aby vznikali nové firmy, mladí ľudia tu chceli pracovať a kraj bol pre nich atraktívny. Úloha centra Inovia je práve vo vytváraní podmienok, partnerstiev a v podpore podnikavosti," priblížil Kocián.