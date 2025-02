Žilina plánuje obnovu námestia na Vlčincoch a areálu na Hájiku

Žilina 14. februára (TASR) - Mesto Žilina chce upraviť verejné priestory sídliska Vlčince III na Polomskej ulici, vybudovať športoviská v školskom areáli na Hájiku a pri ňom postaviť dvojpodlažný parkovací dom so zelenou strechou. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Žilina Zuzana Ondrášová.



Mesto v spolupráci s Útvarom hlavného architekta predstavilo poslancom mestského zastupiteľstva návrh riešení na obnovu školského areálu na Baničovej ulici a architektonickú štúdiu revitalizácie námestia na Polomskej ulici na sídlisku Vlčince. "Priestor pred predajňou je pomerne vyťažený vzhľadom na to, že sa tu nachádzajú dôležité prvky občianskej vybavenosti ako potraviny, reštaurácie, kaviarne či kaderníctva. Navyše sú tu premiestniteľné stánky, ktoré majú rozmanitý dizajn. Otázna je aj estetika zelene, pretože najmä tá krovitá sa dlhodobo neudržuje a časť drevín rastie nekoordinovane z náletov. V prezentovanej štúdii sme sa preto zamerali nielen na zlepšenie vizuálnej stránky, ale tiež funkčnosti tohto priestoru a jeho udržateľnosť," priblížil riaditeľ Útvaru hlavného architekta Rudolf Chodelka.



Pre lepšie zvládanie klimatických zmien by mali spevnené plochy odvádzať dažďovú vodu pomocou žľabu priamo do zelene. Na pergolách stánkov je navrhnutá vegetačná strecha, ktorá výrazne spomaľuje odtok dažďových vôd. Do priestoru námestia sú tiež vložené plochy zelene s trvalkovými porastmi. Tieto opatrenia podľa samosprávy pomôžu zlepšiť mikroklímu, znížiť teplotu v danom prostredí a zadržať ďalšiu dažďovú vodu. Zároveň podporia prirodzený kolobeh vody, zmiernia negatívne dôsledky urbanizácie a najmä vytvoria esteticky príjemnejšie prostredie pre obyvateľov sídliska Vlčince.



Útvar hlavného architekta tiež vypracoval štúdiu revitalizácie školského areálu na Baničovej ulici. Výsledkom realizácie projektu by malo byť multifunkčné ihrisko, bežecký ovál so štyrmi dráhami, krytá tribúna aj priestor na workoutové aktivity. Súčasťou návrhu je aj dvojpodlažný parkovací dom. Táto architektonická štúdia rieši predovšetkým dlhodobý deficit vonkajších športovísk pre žiakov základnej školy na Hájiku. Parkovanie by mohli využívať nielen obyvatelia okolitých panelových domov, ale i zamestnanci školy. Zelená strecha s možnosťou fotovoltiky prispeje k splneniu environmentálnych požiadaviek.



Návrhy oboch štúdií odprezentoval Útvar hlavného architekta mestským poslancom. V prípade verejných priestorov sídliska Vlčince III na Polomskej ulici bude nasledujúcim krokom verejné obstarávanie na spracovanie projektovej dokumentácie. Termín začatia prípravy projektovej dokumentácie školského areálu na Baničovej ulici bude závisieť od finančných možností mesta Žilina.