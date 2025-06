Žilina plánuje ukončiť zmluvu s nájomcami ihriska v Brodne

Žilina 6. júna (TASR) - Žilinská radnica pripravuje kroky na ukončenie nájomného vzťahu k športovému areálu v mestskej časti Brodno. Podľa primátora Petra Fiabáneho sú dôvodom opakované porušenia zmluvných podmienok zo strany oboch nájomcov. Mestským poslancom predloží na júnovom zasadnutí návrh, aby novým správcom areálu bola mestská spoločnosť Správa športových zariadení mesta Žilina.



Areál v Brodne prenajímalo mesto Žilina od roku 2017 Robotníckej telovýchovnej jednote Brodno a o štyri roky neskôr sa druhým nájomcom stala spoločnosť BR Academy. „Zmluvu o nájme v znení jej dodatkov uzavrelo mesto s úmyslom podporiť futbal a športové aktivity v Brodne. Nájomcovia sa zaviazali areál využívať výhradne na športové účely, pričom 20 percent prevádzkového času mal byť sprístupnený verejnosti,“ uviedol Fiabáne.



Podľa jeho slov nájomcovia porušili zákaz zmluvnej podmienky, aby areál nebol poskytovaný tretím stranám bez súhlasu mesta a rovnako nedodržali ani povinnosť sprístupniť športový areál verejnosti a mestským organizáciám, a to ani po viacerých výzvach. „Mesto Žilina sa opakovane pokúšalo sprostredkovať dohodu medzi nájomcami. Žiaľ, iniciované rokovania ani ústretový prístup nepomohli situáciu vyriešiť. Obaja nájomcovia odmietli navzájom spolupracovať a plniť predmet zmluvy,“ vysvetlil Fiabáne.



Na júnovom rokovaní mestského zastupiteľstva predloží poslancom návrh na ukončenie zmluvy o nájme. „Súčasťou tiež bude finančné vyrovnanie zhodnotenia a investícií, ktoré realizovala spoločnosť BR Academy. To bude zohľadňovať finančný príspevok vo výške viac ako 485.000 eur z Fondu na podporu športu poskytnutého v roku 2022,“ priblížil ďalší postup žilinský primátor.



V rámci návrhu sa bude rokovať aj o novom správcovi futbalového ihriska v Brodne, ktoré chce samospráva zveriť svojej spoločnosti Správa športových zariadení mesta Žilina. Tá už dnes spravuje viaceré mestské športoviská. O mandátnej zmluve, ktorá to umožní, bude tiež rozhodovať mestské zastupiteľstvo na júnovom rokovaní.