Žilina plánuje v tomto roku preinvestovať viac ako 21 miliónov eur

Žilina 6. februára (TASR) - Tohtoročné investície žilinskej samosprávy by mali presiahnuť 21 miliónov eur. Na pravidelnom stretnutí s novinármi o tom informoval primátor mesta Peter Fiabáne. Za finančne najnáročnejší z plánovaných investičných projektov označil rekonštrukciu historickej budovy radnice za viac ako 6,5 milióna eur.



"V tomto roku by sme chceli realizovať dvanásť investičných projektov v celkovej hodnote 21,5 milióna eur. Sú to projekty, ktoré sú z väčšej časti financované z prostriedkov Európskej únie. Predchádzala im výrazná fáza projektovej prípravy a dnes ich máme sčasti aj vysúťažené," poznamenal Fiabáne.



Eurofondy sa žilinskej samospráve podarilo získať predovšetkým pre projekty v oblasti skvalitňovania životného prostredia a verejného priestoru. "V základných školách V. Javorku a na Jarnej ulici budeme rekonštruovať celé školské areály, na Hlinách VII a VIII sa chystáme revitalizovať dva veľké vnútrobloky, ktoré prinesú novú kvalitu do týchto dvoch sídlisk. V pláne je však aj rozšírenie siete cyklotrás a realizácia vodozádržných opatrení na uliciach Predmestská a V. Spanyola," konkretizoval žilinský primátor.



Nového, modernejšieho a reprezentatívnejšieho vzhľadu sa dočkajú aj priestory historickej radnice. "Z pohľadu finančného objemu bude najväčším projektom rekonštrukcia radnice, ktorá by mala byť spustená v druhom polroku," upozornil Fiabáne. Prostriedky na investíciu vo výške približne 6,5 milióna eur pochádzajú z Programu Slovensko, spoluúčasť mesta predstavuje viac ako pol milióna eur.