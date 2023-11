Podjazd na Kysuckej ulici v Žiline zostane uzavretý do konca mája 2025

Žilina 20. novembra (TASR) - Podjazd na Kysuckej ulici v Žiline zostane uzavretý v súvislosti so stavbou železničného uzla do 31. mája 2025. TASR o tom informovala vedúca odboru komunikácie a vzťahov s verejnosťou Mestského úradu (MsÚ) v Žiline Katarína Gazdíková.



Doplnila, že Kysucká ulica pod traťou Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) je z dôvodu rekonštrukcie mosta uzatvorená už od 21. novembra 2022. "Pripomíname, že miesto podjazdu je naďalej uzatvorené aj pre chodcov. Tí však môžu využívať podchod z Národnej ulice na Uhoľnú ulicu," uviedla.



Obmedzenia v doprave súvisia s projektom dostavby zriaďovacej stanice Žilina - Teplička a nadväzujúcej infraštruktúry pre ŽSR, ktoré realizuje Združenie pod Dubňom.



ŽSR podpísali zmluvu o dielo na projekt ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina v novembri 2020. Modernizáciu zabezpečuje Združenie Pod Dubňom na čele so spoločnosťou Strabag. Celá stavba má dĺžku zhruba 14 kilometrov v smere východ - západ a 2,3 kilometra v smere sever - juh.