Žilina podporí projekt Hodina Zeme, zhasnú svetlá mestských dominánt

Žilina 26. marca (TASR) – Mesto Žilina podporí v sobotu (27. 3.) projekt Hodina Zeme. O 20.30 h sa na hodinu zhasnú svetlá mestských dominánt. Do tmy sa zahalia Katedrála Najsvätejšej Trojice, Burianova veža, Farské schody i Mestské divadlo v Žiline. TASR o tom informoval hovorca mesta Žilina Vladimír Miškovčík.



"Projekt Hodina Zeme nie je len o zhasínaní svetiel na jednu hodinu. Spája ľudí, organizácie či mestá vo viac ako 190 krajinách sveta, aby upriamil pozornosť na hrozby, ktorým čelí naša planéta," vysvetlil Miškovčík.



Podporením projektu samospráva podľa hovorcu potvrdzuje, že jej záleží na ochrane životného prostredia a snaží sa o zmiernenie klimatických dosahov na mesto. "Aj malé gesto, ako je napríklad zdvihnutie odpadku a jeho vyhodenie do odpadkovej nádoby či uprednostnenie alternatívnych foriem dopravy pred motorovou, je cestou k zmene. K zmene, ktorá je nevyhnutná, ak si chceme zachovať prírodu v podobe, ako ju poznáme dnes. Každý z nás môže svojimi malými krokmi prispieť k spoločnému cieľu, ktorým je ochrana životného prostredia," uviedol žilinský primátor Peter Fiabáne.



Prvý ročník kampane Hodina Zeme sa konal v roku 2007 v austrálskom Sydney a zapojili sa doň viac ako dva milióny ľudí. Postupne sa myšlienka rozšírila do celého sveta. Slovensko sa ku kampani pripája od roku 2011, od roku 2012 aj Žilina.