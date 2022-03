Žilina podporí projekty mimovládnych organizácií sumou 230.000 eur

Žilina 12. marca (TASR) – Mesto Žilina podporí tento rok projekty v oblasti kultúry, športu, vzdelávania, životného prostredia či sociálnej a zdravotnej oblasti sumou 230.000 eur. O granty sa môžu záujemcovia uchádzať do 5. apríla odoslaním vyplnených formulárov. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík.



Na projekty v oblasti kultúry bude podľa neho smerovať 120.000 eur. "Na športové projekty pôjde tento rok 50.000 eur, pre sociálnu a zdravotnú oblasť je vyčlenených 20.000 eur. Rovnaká suma je alokovaná pre oblasť životného prostredia a 20.000 eur aj pre oblasť vzdelávania. Finančnú podporu na prevádzku a rozvoj vo výške 60.000 eur môžu očakávať mimovládne organizácie v oblasti inštitucionálnej podpory," konkretizoval hovorca mesta.



Upozornil, že financie z dotácií je možné použiť na aktivity uskutočnené len v tomto kalendárnom roku. Žiadosť o grantovú dotáciu sa podáva elektronicky, formulár na vyplnenie žiadosti je dostupný na webovej stránke mesta. "Jeden originál kompletne vyplneného, vytlačeného a podpísaného grantového formulára žiadosti treba doručiť aj fyzicky na mestský úrad, a to buď osobne, alebo poštou najneskôr v deň uzávierky. Všetky potrebné informácie sú zverejnené vo výzve na webovej stránke mesta. Po prihlásení sa žiadateľa do e-grantu je vysvetlený postup, ako spracovať žiadosť," uviedol Miškovčík.



Minimálny príspevok na jeden projekt je vo výške 350 eur, maximálne môže mesto prispieť sumou 5000 eur v prípade podania jedného projektu, alebo 2500 eur v prípade dvoch projektov. Žiadateľ o grant musí mať sídlo či trvalý pobyt v meste Žilina, alebo vykonávať činnosť na území mesta, prípadne poskytovať služby obyvateľom mesta.



Na realizáciu víťazných projektov poskytne mesto maximálne 70 percent finančných prostriedkov z celkových nákladov na projekt. "Výška povinného spolufinancovania grantu zo strany žiadateľa je minimálne 30 percent zo schválenej sumy oprávnených výdavkov na projekt. Z toho maximálne 15 percent môže žiadateľ pokryť vo forme neplatenej dobrovoľníckej práce," dodal Miškovčík.