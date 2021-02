Žilina podporí víkendové testovanie tromi odberovými miestami

Žilina 25. februára (TASR) – Mesto Žilina podporí počas nadchádzajúceho víkendu (27. a 28. 2.) testovanie na ochorenie COVID-19. K aktuálne fungujúcim 13 permanentným mobilným odberovým miestam pribudnú ďalšie tri miesta. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík.



Doplnil, že permanentné mobilné odberové miesta fungujú od pondelka do soboty a päť z nich aj v nedeľu. "Na troch odberových miestach mesta bude k dispozícii celkom šesť odberových tímov. Dve miesta poskytujú možnosť objednať sa na termín testovania elektronicky vopred. Víkendové testovanie sa uskutoční v sobotu a v nedeľu od 8.00 do 18.00 h s dvomi prestávkami pre testovacie tímy od 12.00 do 13.00 h a od 15.30 do 15.45 h. Posledný výter v danom dni urobia zdravotníci o 17.45 h a vždy 15 minút pred prestávkou," uviedol hovorca mesta.



Pripomenul, že podľa aktuálneho COVID automatu je okres Žilina v treťom (bordovom) stupni varovania. "Obyvatelia zo Žilinského okresu potrebujú na cestu do práce negatívny výsledok RT-PCR alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starší ako sedem dní. Rovnaká povinnosť platí aj pri pohybe medzi okresmi. O otvorení škôl v okresoch s bordovou farbou alebo v treťom stupni varovania v COVID automate rozhoduje odporúčanie regionálneho hygienika. Ďalšia aktualizácia epidemickej situácie na Slovensku sa očakáva opäť v utorok 2. marca," uzavrel Miškovčík.