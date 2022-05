Žilina podporuje štrajkovú pohotovosť ZMOS

Žilina 19. mája (TASR) - Mesto Žilina podporuje štrajkovú pohotovosť Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS). Pre TASR to vo štvrtok uviedol hovorca mesta Vladimír Miškovčík.



Samospráva sa aktuálne venuje analýze dosahov, ktoré by mohol priniesť návrh z dielne Ministerstva financií SR pre mesto. Opatrenia vlády prakticky uprostred rozpočtového roka sú podľa Miškovčíka dôkazom, že samosprávy dávno nie sú pre výkonnú moc partnerom.



Hovorca upozornil, že zmeny, ktoré významne ovplyvnia rozpočet mesta, neboli s nikým dopredu prekonzultované či zanalyzované. "Môžu mať pritom zásadný vplyv na rozsah a kvalitu služieb poskytovaných samosprávou. V kombinácii s inými výdavkami v súvislosti s prijatou legislatívou, energetickou krízou, vysokými cenami stavebných prác i materiálov vytvárajú mimoriadny ekonomický tlak na mestá i obce," skonštatoval.



ZMOS vo štvrtok vstúpilo do štrajkovej pohotovosti. K takémuto kroku vyzvalo svoje členské mestá a obce. Reaguje tak na návrhy z dielne rezortu financií, ale aj dlhodobý prístup štátu voči samosprávam. Situáciu vyhodnotí združenie koncom júna. Ak sa nič nezmení, je pripravené vyhlásiť ostrý štrajk.