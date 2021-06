Žilina naďalej distribuuje balíčky na triedenie kuchynského odpadu

Žilina 13. júna (TASR) - Mesto Žilina pokračuje v distribúcii štartovacích balíčkov na triedenie kuchynského bioodpadu. Bezplatne si ich môžu vyzdvihnúť všetci obyvatelia panelákov a bytových domov. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík.



"Balíček, ktorý pripravilo mesto ako benefit nad rámec zákonom stanovených povinností, obsahuje tri praktické pomôcky – košík na kuchynský odpad, 24 kusov biologicky rozložiteľných vreciek a návod, ako správne triediť tento druh odpadu," konkretizoval hovorca.



Žilinčania, ktorí si doteraz nestihli vyzdvihnúť štartovací balíček, tak môžu urobiť v náhradných termínoch na mestskom úrade. Od pondelka 14. júna pokračuje vydávanie až do odvolania, a to v pondelky od 7.30 do 11.30 h, v utorky a stredy od 12.00 do 16.00 h.



"Na prebratie balíčka je potrebné preukázať sa občianskym preukazom. Hlásiť sa je potrebné na informáciách mestského úradu," dodal hovorca.