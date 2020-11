Žilina pokračuje v obnove zastávok MHD, pribudne aj jedna nová

Žilina 22. novembra (TASR) – Mesto Žilina pokračuje v rekonštrukcii zastávok mestskej hromadnej dopravy (MHD). Od apríla budúceho roku v rámci druhej etapy prác obnoví päť zastávok na uliciach Komenského, Mateja Bela a Pod hájom. Nová zástavka pribudne na sídlisku Hájik na Hôreckej ceste. TASR o tom informoval hovorca mesta Žilina Vladimír Miškovčík.



Rekonštrukčné práce v predpokladanej hodnote 385.000 eur samospráva zafinancuje z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Výška povinnej spoluúčasti mesta na financovaní bude vyše 19.000 eur.



"Obnova zastávok mestskej hromadnej dopravy je významným projektom zvyšujúcim kvalitu a komfort cestovania v Žiline. Teší ma, že sme uspeli aj so žiadosťou na financovanie druhej etapy prác. V MHD sa nasledujúce roky udejú zmeny, ktoré významne posunú úroveň cestovania. Je pred nami ešte množstvo práce, ale výsledok určite ocení každý cestujúci," podotkol primátor Peter Fiabáne.



Cieľom rekonštrukčných prác, ktoré sú rozdelené na viac etáp, je obnoviť staré, nevyhovujúce zastávky MHD v meste. Samospráva chce dosiahnuť zvýšenie kvality prepravy, väčšiu bezpečnosť cestujúcich a bezbariérovosť zastávok. "Počas prvej etapy, ktorá sa začala na jeseň 2018 a skončila v minulom roku, mesto obnovilo 26 zastávok MHD. Celkové náklady v prvej etape boli vyše 1,5 milióna eur, projekt finančne podporil IROP," konkretizoval Miškovčík. Mesto sa vtedy podieľalo na spolufinancovaní sumou 82.000 eur.



Tretia fáza projektu rekonštrukcie aktuálne podlieha schvaľovaciemu procesu v rámci grantovej výzvy IROP. Samospráva v nej podľa hovorcu počíta s opravou ďalších 16 zastávok MHD. Celkové oprávnené výdavky projektu sú odhadované na približne 1,5 milióna eur, mesto by sa malo spolupodieľať sumou 76.000 eur. V poslednej, štvrtej fáze obnovia dve zastávky v centre a širšom centre za viac ako 170.000 eur. Dovedna by tak v Žiline mali obnoviť 50 zastávok MHD.