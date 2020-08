V Žiline zadržali Rumuna, ktorý platil falošnými bankovkami

Žilina 3. augusta (TASR) – Žilinskí policajti zadržali počas uplynulého víkendu 29-ročného Rumuna, ktorý sa pokúsil dať do obehu falošné 50-eurové bankovky. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline Jana Balogová.



Doplnila, že muž si mal zaobstarať od doposiaľ neidentifikovanej osoby deväť falzifikátov bankoviek. „Bankovkami sa pokúšal platiť minimálne v troch prevádzkach v meste Žilina a okolí, pričom v jednej sa mu to podarilo. Po získaní informácie o podozrivom mužovi polícia ihneď rozbehla pátranie a mladý Rumun skončil v policajnej cele. Na základe posudku Národnej banky Slovenska označili zaistené bankovky stupňom kvality vyhotovenia 4 – menej vydarený falzifikát," uviedla Balogová.



„Vyšetrovateľ 29-ročného občana Rumunska obvinil zo zločinu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov. Zároveň spracoval podnet na návrh na vzatie obvineného do väzby," dodala krajská policajná hovorkyňa.