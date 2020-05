Polícia upozorňuje na čiastočnú uzáveru diaľnice D3 a D1

Žilina 29. mája (TASR) – Polícia upozorňuje vodičov na čiastočnú uzáveru diaľnice D3 a D1 v úseku Žilina-Brodno–Bytča vrátane tunela Považský Chlmec v smere Čadca - Bratislava v sobotu (30. 5.) od 8.00 h do 18.00 h a v nedeľu (31. 5.) od 6.00 h do 12.00 h. Dôvodom uzávery je výstavba portálov. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Žiline Jana Balogová.



Doplnila, že obchádzková trasa povedie po ceste I/61 so spätným výjazdom na diaľnicu v okrese Bytča. "Žiadame všetkých účastníkov cestnej premávky o zvýšenú pozornosť v tomto úseku, trpezlivosť, ohľaduplnosť a dôsledné rešpektovanie dopravného značenia," dodala krajská policajná hovorkyňa.